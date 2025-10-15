Aziende al femminile Sostegno di Cna Donna
CASTEL DEL PIANO Un ciclo di incontri per ascoltare, confrontarsi e progettare insieme soluzioni concrete a sostegno delle donne imprenditrici e artigiane del territorio. È questo l’obiettivo della nuova iniziativa promossa da Cna Impresa Donna Grosseto, che prenderà il via domani da Castel del Piano, nella sala di Palazzo Nerucci messa a disposizione dall’associazione "Imberciadori". Il progetto, dal titolo significativo " La tua voce conta ", prevede una serie di appuntamenti itineranti in tutta la provincia, rivolti non solo alle associate, ma anche a imprenditrici, rappresentanti delle istituzioni e realtà del Terzo settore e del volontariato, per creare uno spazio di confronto aperto e partecipato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
