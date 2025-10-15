Avvoltoi vestiti da prete | Caracas attacca i suoi vescovi che hanno aperto spiragli anche sui detenuti politici

“Avvoltoi vestiti da prete”. Non ha più filtri il ministro dell’Interno e della Giustizia venezuelano, Diosdado Cabello, alla sua trasmissione Con el mazo dando, cioè “Colpendo con la mazza”, nella quale si è scagliato contro la Cev, la Conferenza episcopale venezuelana, ora sotto attacco per aver chiesto “misure di grazia che restituiscano la libertà a coloro che sono detenuti per ragioni politiche “. La richiesta, avanzata dai vescovi locali in una Lettera pastorale pubblicata in vista della canonizzazione di José Gregorio Hernández e madre Carmen Rendiles il 19 ottobre, ha mandato su tutte le furie il ministro dell’Interno, che ora accusa la Chiesa locale di strumentalizzare la “fede religiosa del popolo” per il “tornaconto del proprio gruppo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

