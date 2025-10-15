Avvocato infedele a giudizio Accusato di appropriazione indebita
Intascava i soldi dei risarcimenti assicurativi dei propri clienti: ora sarà processato. È stato rinviato a giudizio nel corso dell’udienza preliminare di ieri in tribunale a Perugia l’avvocato di Città di Castello che, secondo la Procura, avrebbe compiuto una serie di operazioni illecite, tra cui dichiarazione infedele, appropriazione indebita e autoriciclaggio, ipotesi di reato che saranno ora valutate dal giudice nel corso del processo. L’uomo, un cinquantenne con studio legale nel Tifernate, era finito al centro di un’inchiesta condotta dalla guardia di finanza che aveva scoperchiato un giro d’affari e truffe ai danni di decine di clienti dell’Altotevere e della Valtiberina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
