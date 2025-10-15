AVIS Volturara Irpina la replica dell' associazione alle dichiarazioni dell' Amministrazione comunale
Con riferimento al comunicato diffuso dall’Amministrazione comunale di Volturara Irpina, l’AVIS Comunale intende precisare quanto segue: Sfratto o riorganizzazione: una questione di sostanza, non di semanticaLa nostra associazione è stata invitata a lasciare i locali che da anni ospitavano la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Scopri altri approfondimenti
L'AVIS comunale di Volturara Irpina comunica di aver subito l'ennesimo sfratto - facebook.com Vai su Facebook
Avis Avellino, la replica di Picaro: - Maria Picaro, ex responsabile del comprensorio Avis (Associazione volontari italiani del sangue) di Avellino, replica alle accuse dei vertici regionali che ... Riporta ilmattino.it