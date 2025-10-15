Aversa saluta la sua Patrona | icona accolta a Casaluce al via i festeggiamenti

Teleclubitalia.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città normanna ha salutato la sua patrona, la Madonna di Casaluce, rimasta per quattro mesi custodita nel santuario mariano di Aversa. Questa mattina la sacra icona è stata portata in processione per le vie cittadine: i portantini l’hanno accompagnata da via Roma fino all’uscita dalla città, tra musica, applausi e preghiere dei fedeli. Presenti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

aversa saluta la sua patrona icona accolta a casaluce al via i festeggiamenti

© Teleclubitalia.it - Aversa saluta la sua Patrona: icona accolta a Casaluce, al via i festeggiamenti

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Aversa Saluta Sua Patrona