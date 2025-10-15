Avellino ultimi due appuntamenti per Contemporary Speech

Si conclude ad Avellino la rassegna “Contemporary Speech – Autunno 2025”, progetto curato da Progetto Sonora che ha animato lo Spazio Arena con una programmazione originale, capace di fondere musica, teatro e narrazione.Gli ultimi due appuntamenti, in programma sabato 18 e domenica 19 ottobre. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it