Avellino ultimi due appuntamenti per Contemporary Speech

15 ott 2025

Si conclude ad Avellino la rassegna “Contemporary Speech – Autunno 2025”, progetto curato da Progetto Sonora che ha animato lo Spazio Arena con una programmazione originale, capace di fondere musica, teatro e narrazione.Gli ultimi due appuntamenti, in programma sabato 18 e domenica 19 ottobre. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

