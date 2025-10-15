Avellino ultimi due appuntamenti per Contemporary Speech
Si conclude ad Avellino la rassegna “Contemporary Speech – Autunno 2025”, progetto curato da Progetto Sonora che ha animato lo Spazio Arena con una programmazione originale, capace di fondere musica, teatro e narrazione.Gli ultimi due appuntamenti, in programma sabato 18 e domenica 19 ottobre. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
La Ferraroni Juvi Cremona rimonta con carattere, riapre la partita nel terzo periodo e se la gioca fino agli ultimi possessi. Avellino però resta fredda nei momenti chiave e porta... Leggi tutto - facebook.com Vai su Facebook
Non solo Oscar e Social Opera, ultimi due appuntamenti del Festival Pergolesi Spontini - Ultimi appuntamenti per il XXV Festival Pergolesi Spontini, rassegna musicale organizzata dalla Fondazione intitolata ai due compositori marchigiani. ilrestodelcarlino.it scrive