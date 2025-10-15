Avellino Perrotta garantisce | Nessun lavoratore ACS resterà a terra
AVELLINO – Il commissario prefettizio del Comune di Avellino, Giuliana Perrotta, interviene sul futuro dell’Azienda Città Servizi (ACS), dopo la decisione di avviarne la liquidazione.Nel corso delle ultime giornate, il rappresentante dell’amministrazione comunale ha voluto rassicurare lavoratori. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Comune. Perrotta: vedo la luce in fondo al tunnel, Acs non sanabile #comune #avellino #natale #commissario #telenostra - facebook.com Vai su Facebook
Padova-Avellino webcronaca dalle 20:30 https://padovacalcio.it/match/padova-vs-avellino/… PADOVA: 14 Fortin, 5 Perrotta, 7 Varas, 8 Fusi, 17 Capelli, 20 Bortolussi, 30 Favale, 32 Sgarbi, 44 Harder, 72 Faedo, 92 Buonaiuto - X Vai su X
Lavoratori Acs, la commissaria Perrotta assicura: “Nessuno verrà lasciato a terra, tutti saranno garantiti” - Si allontana l’ombra del dissesto da Palazzo di Città, ma per Avellino Città Servizi non ci sarebbero margini di salvezza. Secondo irpinianews.it
Avellino, arriva il commissario straordinario Giuliana Perrotta alla guida del Comune - Perrotta prende il posto di Laura Nargi, ormai ex sindaca della città irpina, caduta sull'approvazione del bilancio dopo appena ... Segnala fanpage.it
Avellino: Perrotta, decisioni non piacevoli per evitare dissesto - "Dal male, può nascere il bene: possiamo infatti cogliere l'occasione per tornare a riappropriarci del significato più vero della festa". Scrive ansa.it