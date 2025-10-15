Avellino Libera chiede un tavolo permanente per la legalità | Collaborazione tra istituzioni e società civile è la chiave

AVELLINO – A margine dell’incontro dell’Osservatorio sullo stato della provincia, promosso dalla Prefettura di Avellino e dalla Commissaria straordinaria del Comune, l’associazione Libera Avellino ha rilanciato la proposta di un tavolo permanente di cooperazione per la legalità e la giustizia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

L’appello di Libera Avellino: «Abbiamo deciso di chiedere con forza l’istituzione di un tavolo permanente di cooperazione per la legalità e la giustizia sociale, da realizzare insieme alla Prefettura, alla Questura, al Comune di Avellino, alla Diocesi e a Confcom - facebook.com Vai su Facebook

