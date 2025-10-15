Avellino Legambiente | Nuovi abbattimenti Ora subito i nuovi alberi

Nei giorni scorsi Avellino ha subito una nuova serie di abbattimenti di alberi ad alto fusto. L’episodio più recente in ordine cronologico riguarda i tigli di via Tagliamento e purtroppo non sarà l’ultimo. A dirlo è il circolo di Legambiente Avellino - Alveare con una nota stampa. Gli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Legambiente: servono bonifiche e riconversione ambientale #Avellino - facebook.com Vai su Facebook

Carabinieri, insediati i nuovi comandanti di Compagnia - Hanno assunto la guida delle Compagnie di Avellino, Montella e Solofra i capitani Alessandro De Palma, Maria Rosaria Paduano e Daniele ... ilmattino.it scrive