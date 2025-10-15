Avellino Basket sconfitta da Brindisi Mussini | È stato un passo falso pronti a ripartire con fiducia

Avellinotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta contro Brindisi, il capitano del Gruppo Lombardi Avellino Basket, Federico Mussini, dichiara: “Ci siamo confrontati tra di noi e con l'allenatore per parlare di quello che è successo. Siamo tutti d'accordo sul fatto che ognuno deve dare di più e che non si può ripetere quanto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

avellino basket sconfitta brindisiA2 - Mezzogiorno di fuoco al PaladelMauro tra Avellino Basket e Valtur Brindisi - Sul parquet avellinese si affrontano il Gruppo Lombardi Avellino Basket e la Valtur Brindisi per la quinta giornata della Serie A2 OldWildWest. Scrive pianetabasket.com

avellino basket sconfitta brindisiAvellino Basket domani in campo: al Pala Del Mauro arriva Valtur Brindisi, diretta su Raisport - 30 al PalaDelMauro si affrontano il Gruppo Lombardi Avellino Basket e la Valtur Brindisi, per la quinta giornata della Serie A2 OldWildWest. Lo riporta msn.com

avellino basket sconfitta brindisiBrindisi domina nel secondo tempo: una brutta Avellino cede in casa ai pugliesi - Termina con la vittoria della Valtur Brindisi l'anticipo del quinto turno del campionato di Serie A2, con gli uomini di coach Bucchi che hanno espugnato ... Lo riporta basketinside.com

Cerca Video su questo argomento: Avellino Basket Sconfitta Brindisi