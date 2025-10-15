Avellino Basket sconfitta da Brindisi Mussini | È stato un passo falso pronti a ripartire con fiducia

Dopo la sconfitta contro Brindisi, il capitano del Gruppo Lombardi Avellino Basket, Federico Mussini, dichiara: “Ci siamo confrontati tra di noi e con l'allenatore per parlare di quello che è successo. Siamo tutti d'accordo sul fatto che ognuno deve dare di più e che non si può ripetere quanto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it