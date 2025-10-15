Avellino Basket sconfitta da Brindisi Mussini | È stato un passo falso pronti a ripartire con fiducia
Dopo la sconfitta contro Brindisi, il capitano del Gruppo Lombardi Avellino Basket, Federico Mussini, dichiara: “Ci siamo confrontati tra di noi e con l'allenatore per parlare di quello che è successo. Siamo tutti d'accordo sul fatto che ognuno deve dare di più e che non si può ripetere quanto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Ore calde in casa Avellino Basket. Dopo la sconfitta interna contro Brindisi, la società riflette sul momento della squadra
IT'S GAMEDAY : Avellino Basket ?: 12:30 ?: PalaDelMauro
A2 - Mezzogiorno di fuoco al PaladelMauro tra Avellino Basket e Valtur Brindisi - Sul parquet avellinese si affrontano il Gruppo Lombardi Avellino Basket e la Valtur Brindisi per la quinta giornata della Serie A2 OldWildWest.
Avellino Basket domani in campo: al Pala Del Mauro arriva Valtur Brindisi, diretta su Raisport - 30 al PalaDelMauro si affrontano il Gruppo Lombardi Avellino Basket e la Valtur Brindisi, per la quinta giornata della Serie A2 OldWildWest.
Brindisi domina nel secondo tempo: una brutta Avellino cede in casa ai pugliesi - Termina con la vittoria della Valtur Brindisi l'anticipo del quinto turno del campionato di Serie A2, con gli uomini di coach Bucchi che hanno espugnato