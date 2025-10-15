Avellino Basket rinnovata la partnership con Mastroberardino

Il Gruppo Lombardi Avellino Basket è lieto di annunciare il rinnovo della partnership con Mastroberardino, che anche per la stagione sportiva 20252026 sarà al fianco dei biancoverdi. Simbolo indiscusso dell’eccellenza enologica dell'Irpinia, l’azienda Mastroberdardino è oggi un punto di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ore calde in casa Avellino Basket. Dopo la sconfitta interna contro Brindisi, la società riflette sul momento della squadra - facebook.com Vai su Facebook

IT'S GAMEDAY : Avellino Basket ?: 12:30 ?: PalaDelMauro ------ : RaiSport HD, can. 58 : Ciccio Riccio #ForzaBrindisi - X Vai su X

Avellino Basket, rinnovata la partnership con Olio Basso - Il presidente Lombardi: "Rinnovare la collaborazione con Olio Basso significa rafforzare un legame con una realtà che, come noi, porta in alto il nome dell’Irpinia con serietà e visione" ... Riporta today.it

Scandone Avellino-2C Arredamenti, rinnovata la partnership - La Scandone Avellino è lieta di annunciare il rinnovo della partnership con 2C Arredamenti, confermando una collaborazione solida e fondata su valori condivisi di qualità, passione e attenzione al det ... Si legge su msn.com