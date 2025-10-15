Avellino Basket rinnovata la partnership con Mastroberardino

15 ott 2025

Il Gruppo Lombardi Avellino Basket è lieto di annunciare il rinnovo della partnership con Mastroberardino, che anche per la stagione sportiva 20252026 sarà al fianco dei biancoverdi. Simbolo indiscusso dell’eccellenza enologica dell'Irpinia, l’azienda Mastroberdardino è oggi un punto di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

