Avellino Basket Mussini | Serve una reazione immediata

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino Basket è tornata in palestra con lo sguardo rivolto già al prossimo impegno casalingo contro Torino. Dopo la pesante battuta d’arresto con Brindisi, la squadra biancoverde ha subito sentito la necessità di voltare pagina e ritrovare compattezza. Federico Mussini, tra i più esperti del gruppo, ha raccontato come il team abbia reagito alla sconfitta e quali siano le chiavi per ripartire. “Ci siamo confrontati tra di noi e con l’allenatore – ha spiegato Mussini – per analizzare quanto accaduto. Tutti abbiamo riconosciuto che ognuno deve fare qualcosa in più. Quello che è successo non può succedere di nuovo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

