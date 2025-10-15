Avellino Basket Mussini | Serve una reazione immediata
Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino Basket è tornata in palestra con lo sguardo rivolto già al prossimo impegno casalingo contro Torino. Dopo la pesante battuta d’arresto con Brindisi, la squadra biancoverde ha subito sentito la necessità di voltare pagina e ritrovare compattezza. Federico Mussini, tra i più esperti del gruppo, ha raccontato come il team abbia reagito alla sconfitta e quali siano le chiavi per ripartire. “Ci siamo confrontati tra di noi e con l’allenatore – ha spiegato Mussini – per analizzare quanto accaduto. Tutti abbiamo riconosciuto che ognuno deve fare qualcosa in più. Quello che è successo non può succedere di nuovo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ore calde in casa Avellino Basket. Dopo la sconfitta interna contro Brindisi, la società riflette sul momento della squadra - facebook.com Vai su Facebook
IT'S GAMEDAY : Avellino Basket ?: 12:30 ?: PalaDelMauro ------ : RaiSport HD, can. 58 : Ciccio Riccio #ForzaBrindisi - X Vai su X
Avellino Basket domani in campo: al Pala Del Mauro arriva Valtur Brindisi, diretta su Raisport - 30 al PalaDelMauro si affrontano il Gruppo Lombardi Avellino Basket e la Valtur Brindisi, per la quinta giornata della Serie A2 OldWildWest. Si legge su msn.com
Avellino Basket stasera in campo contro Juvi Cremona - Turno infrasettimanale per il Gruppo Lombardi Avellino Basket: stasera in campo contro la Ferraroni Ju. Scrive msn.com
Avellino si rialza e passa sul parquet della Juvi Cremona - Gli irpini violano il PalaRadi battendo la Ferraroni Ju. Da basketinside.com