Avellino Basket Mussini | Serve una reazione immediata

Anteprima24.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino Basket è tornata in palestra con lo sguardo rivolto già al prossimo impegno casalingo contro Torino. Dopo la pesante battuta d’arresto con Brindisi, la squadra biancoverde ha subito sentito la necessità di voltare pagina e ritrovare compattezza. Federico Mussini, tra i più esperti del gruppo, ha raccontato come il team abbia reagito alla sconfitta e quali siano le chiavi per ripartire. “Ci siamo confrontati tra di noi e con l’allenatore – ha spiegato Mussini – per analizzare quanto accaduto. Tutti abbiamo riconosciuto che ognuno deve fare qualcosa in più. Quello che è successo non può succedere di nuovo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

avellino basket mussini serve una reazione immediata

© Anteprima24.it - Avellino Basket, Mussini: “Serve una reazione immediata”

Altri contenuti sullo stesso argomento

avellino basket mussini serveAvellino Basket domani in campo: al Pala Del Mauro arriva Valtur Brindisi, diretta su Raisport - 30 al PalaDelMauro si affrontano il Gruppo Lombardi Avellino Basket e la Valtur Brindisi, per la quinta giornata della Serie A2 OldWildWest. Si legge su msn.com

avellino basket mussini serveAvellino Basket stasera in campo contro Juvi Cremona - Turno infrasettimanale per il Gruppo Lombardi Avellino Basket: stasera in campo contro la Ferraroni Ju. Scrive msn.com

avellino basket mussini serveAvellino si rialza e passa sul parquet della Juvi Cremona - Gli irpini violano il PalaRadi battendo la Ferraroni Ju. Da basketinside.com

Cerca Video su questo argomento: Avellino Basket Mussini Serve