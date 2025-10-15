Zoe Saldaña ha dichiarato in un’intervista con Beyond Noise che James Cameron sta “ considerando un documentario sulla realizzazione ” dei film “ Avatar “, cosa che l’attore premio Oscar apprezza molto perché “ ci darà finalmente la possibilità di spiegare, in modo meticoloso, perché la performance capture è la forma di recitazione più stimolante “. “ Ci dà il merito, la possibilità di possedere il 100% della nostra performance sullo schermo “, ha detto Saldaña, che è da tempo un sostenitore della recitazione in motion capture e ha parlato apertamente della necessità di prendere in considerazione premi come gli Oscar. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Avatar, Zoe Saldaña vorrebbe vedere un documentario sulla produzione del film di James Cameron