Avatar in arrivo il documentario sul franchise su Disney+ anticipato da Zoe Saldaña

Il processo seguito dal regista James Cameron per portare “Avatar” sul grande schermo sarà oggetto di un documentario. “Fuoco e Acqua: Making Of dei Film di Avatar” debutterà il 7 novembre in esclusiva sulla piattaforma di streaming Disney+. Il documentario in due parti offrirà un’analisi approfondita della realizzazione di “Avatar: La via dell’acqua” del 2022 e uno sguardo al prossimo “ Avatar: Fuoco e cenere ” con dietro le quinte e interviste al cast e al regista. Tra i tanti nomi che compaiono nel documentario figurano ovviamente Cameron, il compianto produttore Jon Landau e le star Sam Worthington, Zoe Saldaña e Kate Winslet. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Avatar, in arrivo il documentario sul franchise su Disney+ anticipato da Zoe Saldaña

Contenuti che potrebbero interessarti

Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria - Speranze Ikorike (ed Eldrainiane) Dato che il prossimo set in ordine di arrivo é Avatar dovrei parlare di questo set...ma é già tutto perfetto quindi é difficile! Ci sono diverse cose di cui vorrei parlare con calma, ma é difficile f - facebook.com Vai su Facebook

Avatar Legends: The Fighting Game, il titolo in arrivo nell'estate 2026 su Nintendo Switch 2 https://nintendohall.it/nintendo-switch/avatar-legends-the-fighting-game-il-titolo-in-arrivo-nellestate-2026-su-nintendo-switch-2/… #avatarlegends #avatar #nintendoswi - X Vai su X

Avatar, Zoe Saldana supporta l'idea di un documentario per spiegare l'importanza del motion capture - Zoe Saldana torna ancora una volta sull'importanza del motion capture e spera che James Cameron realizzi un documentario su Avatar per approfondire questo aspetto. Scrive comingsoon.it

Avatar, James Cameron lavora ad un documentario making of sulla saga: parla Zoe Saldana - L'attrice di Neytiri ha svelato l'intenzione di James Cameron di realizzare un film documentario sulla realizzazione di Avatar. Segnala cinema.everyeye.it

Avatar: Fuoco e Cenere, i fan hanno già una grande teoria per Avatar 4 e 5! - Scoprite l'ultima teoria sulla saga di Avatar che sta circolando online in queste ore, in vista dell'uscita di Avatar: Fuoco e Cenere. Segnala cinema.everyeye.it