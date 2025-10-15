Avatar | Disney+ svela la data di uscita del documentario sulla saga di James Cameron

Arriverà a novembre in streaming il progetto in due parti che regala ai fan molte curiosità e anticipazioni sui film ambientati a Pandora. Disney+ ha annunciato l'arrivo di un documentario sul making of di Avatar che mostrerà il dietro le quinte della realizzazione della saga ideata da James Cameron. Il progetto, composto da due episodi, debutterà in streaming negli Stati Uniti il 7 novembre (per ora non è stata confermata l'uscita in streaming sulla piattaforma in Italia). Cosa mostrerà il documentario Fire and Water: Making the Avatar Films permetterà di vedere il lavoro sul set degli ambiziosi e spettacolari lungometraggi grazie a immagini esclusive girate durante la lavorazione di Avatar: La via dell'acqua e Avatar: Fuoco e Cenere, di cui potete leggere l'analisi . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avatar: Disney+ svela la data di uscita del documentario sulla saga di James Cameron

Scopri altri approfondimenti

Per lo scooper Daniel Richtman, Disney vuole allegare una prima occhiata ad Avengers: Doomsday alle copie di Avatar: Fire and Ash - facebook.com Vai su Facebook

Avatar: Disney+ svela la data di uscita del documentario sulla saga di James Cameron - Arriverà a novembre in streaming il progetto in due parti che regala ai fan molte curiosità e anticipazioni sui film ambientati a Pandora. Da movieplayer.it

Avatar 3: Fuoco e Cenere svela il suo primo poster e anticipa l'uscita del trailer - Avatar: Fuoco e Cenere ha mostrato al pubblico il suo primo poster ufficiale, accompagnando l'annuncio con la data d'uscita del primo trailer in arrivo prestissimo al cinema. Si legge su comingsoon.it

Avatar 3: Fuoco e Cenere, ecco le immagini svelate e data di uscita in Italia - Il nuovo capitolo del celebre franchise di James Cameron arriva nelle sale il 17 dicembre 2025. Da panorama.it