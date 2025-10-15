Autunno in città | il nuovo menu di L’Arabesque Café incanta Milano

Sbircialanotizia.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottobre apre una nuova stagione per il L’Arabesque Café, il bistrot di Milano che abbraccia l’autunno con un menu rinnovato. Colori caldi, profumi di terra e sapori nitidi compongono un racconto gastronomico che unisce eleganza e misura, tra intuizioni contemporanee e un’equilibrata sensibilità nei confronti della natura e dei suoi ritmi. Un menu che parla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

autunno in citt224 il nuovo menu di l8217arabesque caf233 incanta milano

© Sbircialanotizia.it - Autunno in città: il nuovo menu di L’Arabesque Café incanta Milano

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Autunno Citt224 Nuovo Menu