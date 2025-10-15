Autunno in città | il nuovo menu di L’Arabesque Café incanta Milano
Ottobre apre una nuova stagione per il L’Arabesque Café, il bistrot di Milano che abbraccia l’autunno con un menu rinnovato. Colori caldi, profumi di terra e sapori nitidi compongono un racconto gastronomico che unisce eleganza e misura, tra intuizioni contemporanee e un’equilibrata sensibilità nei confronti della natura e dei suoi ritmi. Un menu che parla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
