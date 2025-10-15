Autostrada A14 i sindaci di Ali Abruzzo sostengono la sospensione dei pedaggi

Chietitoday.it | 15 ott 2025

Anche i sindaco di Ali Abruzzo sostengono la sospensione pedaggi ei pedaggi nei tratti dell’autostrada A14 interessati dai lavori e invitano ad attuare un piano di accelerazione dei cantieri. “Condividiamo in questo senso le posizioni dei sindaci D'Alberto e Dell'Orletta, che rappresentano Comuni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

