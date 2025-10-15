Autostrada A1 | chiuso per una notte tratto Firenze sud-Incisa Reggello
Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di sabato 18 alle 6:00 di domenica 19 ottobre, sarà chiuso il tratto tra Firenze sud e Incisa Reggello in entrambe le direzioni, Roma e FirenzeBologna, per attività propedeutiche all'ampliamento del tratto, ossia la costruzione della terza corsia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
