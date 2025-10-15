Autostrada A1 | chiuso per una notte tratto Firenze sud-Incisa Reggello

Firenzepost.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di sabato 18 alle 6:00 di domenica 19 ottobre, sarà chiuso il tratto tra Firenze sud e Incisa Reggello in entrambe le direzioni, Roma e FirenzeBologna, per attività propedeutiche all'ampliamento del tratto, ossia la costruzione della terza corsia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

autostrada a1 chiuso per una notte tratto firenze sud incisa reggello

© Firenzepost.it - Autostrada A1: chiuso per una notte tratto Firenze sud-Incisa Reggello

Altre letture consigliate

autostrada a1 chiuso notteA1, chiuso per una notte il tratto tra Firenze sud e Incisa - Continuano le attività propedeutiche all'ampliamento del tratto fiorentino sull’ A1 Milano- Scrive 055firenze.it

Autostrada: chiuso per una notte il tratto tra Fabro e Orvieto verso Roma - Napoli, per consentire lavori di pavimentazione e attività di ispezione cavalcavia "svincolo stazione Fabro", "SP Fabro Scalo" ... Da orvietosi.it

autostrada a1 chiuso notteCamion in fiamme sull’A1 Direttissima: tratto temporaneamente chiuso nella notte - Nella notte appena trascorsa, un grave incidente ha provocato la chiusura di un tratto strategico dell’autostrada A1 Milano- Riporta gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Autostrada A1 Chiuso Notte