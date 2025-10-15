Autorizzata da Aifa rimborsabilità exa – cel prima terapia genica per Tdt e Scd dai 12 ai 35 anni
Orlandi (United); ‘Non sarà per tutti i pazienti, ma è una svolta’. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
