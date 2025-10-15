Automobilismo sulle strade della leggenda | la Targa Florio torna protagonista

Con le verifiche sportive al Marina Yachting di Palermo, la Targa Florio Classica 2025 ha ufficialmente acceso i motori, aprendo un fine settimana di emozioni, cultura e passione per l’automobilismo storico. Ma l’atmosfera di festa è stata velata da un sentimento di profonda commozione: Automobile Club d’Italia e Automobile Club Palermo hanno scelto di dedicare l’edizione di quest’anno al giovane Paolo Taormina, il 21enne ucciso sabato scorso davanti al suo locale nel centro di Palermo. Sulle oltre 230 vetture storiche, GT e Ferrari del Tribute to Targa Florio, campeggia un adesivo con la scritta “Ciao Paolo”, simbolo di vicinanza e dolore condiviso da tutta la comunità sportiva e cittadina. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

