Autocisterna con carburante finisce di traverso a Paternò sul posto i vigili del fuoco
Un incidente si è verificato lungo la strada provinciale 137, in contrada Gianferrante, a Paternò. Il conducente di un camion autocisterna che trasportava carburante ha perso il controllo del mezzo finendo di traverso sulla carreggiata. L'autista del mezzo non avrebbe riportato ferite gravi. La. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
