Autobus arriva la nuova linea Ecco da quando gli orari e il percorso

Nuova linea di trasporto pubblico locale per Monza. Dopo tanta attesa infatti arriva il nuovo collegamento diretto per la zona del carcere e del polo sportivo “Chiolo Pioltelli”, la Z213 ‘Circolare’, istituita su richiesta del Comune all’Agenzia per il trasporto pubblico locale di bacino. Una. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

