Auto precipita in un burrone | il brutto incidente vicino San Marco in Lamis

Le notizie sono frammentarie ma quel che è certo è che nel pomeriggio di mercoledì 15 ottobre, a pochi chilometri da San Marco in Lamis, sulla Statale 272, i vigili del fuoco sono intervenuti per effettuare il recupero di una Opel Zafira uscita fuori strada e terminata in un burrone, tra i rovi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Auto precipita nel canale di un torrente http://tinyurl.com/5axcnsp4 - X Vai su X

SET TV. . Auto precipita in un burrone a Montena: 51enne in codice rosso La macchina sarebbe precipitata in una zona impervia dove già morirono due persone Auto in un burrone a Montena, una frazione del rione collinare Giovi, zona est di Salerno. In seg - facebook.com Vai su Facebook

Esce di strada con la Porsche, precipita nel burrone e perde i sensi: l'auto fa scattare l'allarme automatico e arrivano i soccorsi - Momenti di paura nella serata di lunedì 13 ottobre in zona San Pancrazio in Val d'Ultimo (Bolzano). Riporta msn.com

Porsche finisce in un burrone, è l'auto a lanciare l'allarme - La particolarità di questo sinistro è stata però che è stata la macchina, una Porsche, e non il conducente, a lancia ... Si legge su msn.com

Auto precipita in un burrone a Salerno: uomo in codice rosso trasportato in ospedale - Paura questa mattina, 1 ottobre, nella zona impervia di Montena di Giovi, alle porte di Salerno, dove un'auto è precipitata in un burrone. Riporta ilvescovado.it