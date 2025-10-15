Auto inseguita e fermata sulla SS 38 | arrestati due spacciatori

Non soltanto un uomo di circa 30 anni, per l'esattezza un 31enne di nazionalità albanese, ma anche un 49enne italiano, entrambi con all’attivo diversi precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti.Sono loro gli occupanti dell'auto, un'Audi A1, fermata oggi attorno alle 14 lungo la. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

