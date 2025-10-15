Auto incendiata tassista si ferma a filmare ma l’esplosione lo uccide | il video dell’attentato in Ecuador

Per le autorità ecuadoriane si è trattato di un attentato. Il Ministro degli Interni infatti ha spiegato che, oltre all’auto esplosa, vi era un altro veicolo imbottito di esplosivo che però non è esploso. Due i morti e venticinque le persone che hanno riportato ferite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

