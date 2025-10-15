Auto elettriche incentivi fino a 11mila euro | arriva il click day come partecipare

Nuovo rinvio per gli incentivi auto elettriche. L’ apertura della piattaforma Sogei riservata ai cittadini per accedere ai bonus sull’acquisto di veicoli elettrici è stata posticipata al 22 ottobre, una settimana più tardi rispetto alla data prevista inizialmente, il 15 ottobre. Lo slittamento è stato comunicato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), che ha annunciato anche la pubblicazione, in quella stessa data, di un tutorial ufficiale con le istruzioni operative per accedere al contributo. Leggi anche: L’auto elettrica prende fuoco, gli sportelli si bloccano: tragedia spaventosa, muore giovanissimo Il portale per i privati arriva a distanza di quasi un mese dall’attivazione del sito per i concessionari, operativo dallo scorso 23 settembre, dove è già disponibile l’elenco dei veicoli incentivabili e dei punti vendita aderenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

