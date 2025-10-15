Auto di lusso rubate sfrecciano in autostrada | doppia operazione della polizia stradale

Doppia operazione della Polizia Stradale di Orvieto, che nei giorni scorsi ha recuperato due auto di alta gamma rubate in Lombardia e nel Lazio. Gli interventi, avvenuti in due distinte circostanze lungo l’autostrada del Sole (A1), si sono conclusi con il sequestro dei veicoli e la denuncia di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

