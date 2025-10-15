Auto di lusso rubate a Roma e Milano intercettate sull' A1 inseguimenti e denunce | caccia al ladro fuggitivo

Due auto di lusso rubate recuperate dalla Polizia Stradale di Orvieto: inseguimenti sull’A1, denunce e veicoli restituiti ai proprietari. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Auto di lusso rubate a Roma e Milano intercettate sull'A1, inseguimenti e denunce: caccia al ladro fuggitivo

