Saranno gli accertamenti tecnici che a breve verranno disposti dalla procura a definire i contorni dell’ennesima tragedia che ha macchiato di sangue l’asfalto della Statale 16. Per la morte di Manuel Tugnoli, 28enne di Longastrino di Alfonsine, come da prassi verrà aperta un’inchiesta per omicidio stradale. L’intenzione degli inquirenti è quella di disporre autopsia e consulenza cinematica per chiarire le cause e la dinamica dell’incidente nel quale il giovane ha perso la vita e la compagna è rimasta gravemente ferita. La coppia viaggiava in direzione Alfonsine quando, all’altezza di via Amendola a San Biagio, si è scontrata con un camion che procedeva in direzione opposta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Auto contro tir. Lutto e fiaccolata per Tugnoli