Autista protesta in Sala del Tricolore | Basta soste selvagge allo Zanelli Il municipio manderà i vigili al polo

"Sindaco, si alzi e mi guardi in faccia. Sono un cittadino che paga le tasse, risponda alle mie richieste di incontro per parlare dei problemi del polo Zanelli?". Con queste parole, Alberto Brescia, conducente di autobus del trasporto pubblico, ha interrotto la seduta di lunedì del consiglio comunale, urlando dagli spalti di Sala Tricolore per poi mandare a quel paese (con un epiteto colorito da censurare) a primo cittadino Marco Massari e giunta. Calmato dall’assessora alla mobilità Carlotta Bonvicini ("L’unica che mi ascolta ed è capace di gestire la mobilità, ma purtroppo ha le mani legate", accusa Brescia) è stato poi portato fuori dalla polizia locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

