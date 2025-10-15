Austria il magnate Benko condannato a due anni di reclusione
Rene Benko, magnate austriaco con un patrimonio stimato di 5 miliardi di euro è stato condannato a due anni di reclusione per bancarotta fraudolenta. Questo quanto apprendiamo da Rainews. Benko condannato dalla Corte d'Assise. Così la testata Rai: "L'ex magnate austriaco René Benko è stato condannato a due anni di reclusione dalla Corte d'Assise di Innsbruck per bancarotta fraudolenta nell'ambito del primo filone sul mega crack del gruppo Signa. Il Tribunale ha contestato al 48enne una donazione di 300.000 euro alla madre, mentre l'ha assolto dall'accusa di aver sottratto alla massa fallimentare altri 360.
Negli scorsi giorni l'ex magnate è stato trasferito nel carcere di Innsbruck. Si tratta comunque solo del primo filone della maxi inchiesta della Procura anti-corruzione della capitale austriaca
