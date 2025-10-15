Austria il magnate Benko condannato a due anni di reclusione

Gbt-magazine.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rene Benko, magnate austriaco con un patrimonio stimato di 5 miliardi di euro è stato condannato a due anni di reclusione per bancarotta fraudolenta. Questo quanto apprendiamo da Rainews. Benko condannato dalla Corte d’Assise. Così la testata Rai: “L’ex magnate austriaco  René Benko  è stato condannato a due anni di reclusione dalla Corte d’Assise di  Innsbruck  per  bancarotta fraudolenta  nell’ambito del primo filone sul mega crack del gruppo Signa. Il Tribunale ha contestato al 48enne una donazione di 300.000 euro alla madre, mentre l’ha assolto dall’accusa di aver sottratto alla massa fallimentare altri 360. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

austria il magnate benko condannato a due anni di reclusione

© Gbt-magazine.com - Austria, il magnate Benko condannato a due anni di reclusione

Leggi anche questi approfondimenti

austria magnate benko condannatoBenko, l'ex magnate condannato a 2 anni per bancarotta fraudolenta: per un centesimo ha evitato la pena di 10 anni. La sentenza - L'ex magnate austriaco è stato condannato dalla Corte d'Assise di Innsbruck per bancarotta fraudolenta nell'ambito del ... msn.com scrive

austria magnate benko condannatoBenko condannato a due anni per bancarotta fraudolenta - Innsbruck (Austria) – L’ex magnate austriaco René Benko è stato condannato a due anni di reclusione dalla Corte d’Assise di Innsbruck per bancarotta fraudolenta nell’ambito del primo filone sul mega c ... Da msn.com

austria magnate benko condannatoRené Benko condannato a 2 anni senza condizionale per bancarotta fraudolenta - Il fondatore di Signa, assolto dal tribunale di Innsbruck per i pagamenti anticipati di affitto, è stato ritenuto colpevole per una donazione di 300. Come scrive altoadige.it

Cerca Video su questo argomento: Austria Magnate Benko Condannato