Si preannuncia ricco il capitolo del lavoro nella legge di Bilancio 2026 con la possibilità di vedere alla luce una nuova formula di flat tax al 10 per cento sull’ aumento di stipendio del rinnovo del contratto. La norma, sulla quale stanno ragionando i tecnici del governo anche per le risorse a copertura dell’intero pacchetto della ministra Marina Elvira Calderone di ammontare stimato a circa 2 miliardi di euro, interesserebbe i nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) del settore privato. L’intenzione del governo è quella di stimolare la contrattazione sindacale e velocizzare la firma e la conclusione dei contratti dei dipendenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Aumento rinnovo contratti tassato del 10 per cento dal 2026: come funziona la nuova flat tax