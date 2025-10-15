Aumento rinnovo contratti tassato del 10 per cento dal 2026 | come funziona la nuova flat tax

Lettera43.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si preannuncia ricco il capitolo del lavoro nella legge di Bilancio 2026 con la possibilità di vedere alla luce una nuova formula di flat tax al 10 per cento sull’ aumento di stipendio del rinnovo del contratto. La norma, sulla quale stanno ragionando i tecnici del governo anche per le risorse a copertura dell’intero pacchetto della ministra Marina Elvira Calderone di ammontare stimato a circa 2 miliardi di euro, interesserebbe i nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) del settore privato. L’intenzione del governo è quella di stimolare la contrattazione sindacale e velocizzare la firma e la conclusione dei contratti dei dipendenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

aumento rinnovo contratti tassato del 10 per cento dal 2026 come funziona la nuova flat tax

© Lettera43.it - Aumento rinnovo contratti tassato del 10 per cento dal 2026: come funziona la nuova flat tax

Scopri altri approfondimenti

aumento rinnovo contratti tassatoStipendi, in Manovra arriva la flat tax sui rinnovi contrattuali. Cos’è e quanto vale in busta paga - In caso di mancato rinnovo entro 24 mesi dalla scadenza del contratto collettivo previsto un adeguamento automatico dei salari ... msn.com scrive

Rinnovo contratti, stipendi in aumento fino a 200 euro: ecco per quali lavoratori - Saranno circa 500mila i lavoratori, tra i mesi di agosto e settembre, a veder incrementare il proprio stipendio: la novità, una diretta conseguenza del rinnovo dei contratti collettivi, riguarderà il ... Riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Aumento Rinnovo Contratti Tassato