Aumento record della concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera nel 2024
Nel 2024 la concentrazione di Co2 nell’atmosfera ha registrato l’aumento più consistente dall’inizio delle rilevazioni, hanno avvertito il 15 ottobre le Nazioni Unite, invitando l’umanità a intervenire con la massima urgenza. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
