Aumento record della concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera nel 2024

Internazionale.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2024 la concentrazione di Co2 nellatmosfera ha registrato l’aumento più consistente dall’inizio delle rilevazioni, hanno avvertito il 15 ottobre le Nazioni Unite, invitando l’umanità a intervenire con la massima urgenza. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

