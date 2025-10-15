Attimi di follia alla stazione dopo un litigio si posiziona sui binari e blocca il transito dei treni | denunciato
Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Cesena, con l’impiego dei militari del Nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni competenti, hanno effettuato controlli a tappeto, in particolare nei pressi della stazione ferroviaria e lungo le principali arterie stradali del territorio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
