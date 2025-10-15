Attendono l' uscita dei proprietari poi rubano in casa | sottratto denaro e preziosi
Ladri in azione a Eboli. I banditi sono entrati in un appartamento in centro, portando via denaro e oggetti di valore. Poi si sono dati alla fuga.Il colpoAll'interno del domicilio non c'era nessuno. Non è escluso che il colpo sia stato studiato in precedenza, magari in attesa che i proprietari. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un gruppo di uomini, in giacca e cravatta, con l’aria seria, staziona fuori da un edificio. Attendono l’uscita di un collega, Fabio, per il quale sono preoccupati. Finalmente l’uomo esce, a capo chino, visibilmente turbato. Un veloce scambio verbale, poi Fabio - facebook.com Vai su Facebook
Dopo l’uscita del dossier di Tuttoscuola, da cui è emerso che 9 edifici su 10 non sono a norma di sicurezza, il Ministero ha voluto verificare la situazione. Si attendono ora i nuovi dati aggiornati ? https://tuttoscuola.com/edilizia-scolastica-dati-dvr-piano-eva - X Vai su X