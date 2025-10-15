ATP Stoccolma | Sonego batte Fery 6-4 6-2 e avanza al secondo turno

Esordio convincente per Lorenzo Sonego al BNP Paribas Nordic Open: l’azzurro supera il britannico Arthur Fery con un netto 6-4 6-2 e stacca il pass per il secondo turno sui campi indoor di Stoccolma. Sonego imposta subito la partita con percentuali alte al servizio e grande solidità nei primi colpi: nel primo set trova il break nella fase centrale e amministra senza concedere palle break. Nel secondo, l’inerzia si sposta definitivamente dalla sua parte: aumentano aggressività e profondità in risposta, arrivano due strappi consecutivi e il punteggio si allarga fino al 6-2 conclusivo. Buone indicazioni anche sul piano mentale: pochissimi passaggi a vuoto, gestione lucida dei turni di battuta e continuità negli scambi di peso. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - ATP Stoccolma: Sonego batte Fery 6-4 6-2 e avanza al secondo turno

