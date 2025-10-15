ATP Stoccolma 2025 Ruud e Shapovalov ai quarti Buon esordio di Sonego

Prosegue l'ATP 250 di Stoccolma e c'è stato l'ottimo esordio di Lorenzo Sonego, che ha superato il britannico Arthur Fery in due set con il punteggio di 6-4 6-2 in un'ora e trentasei minuti di gioco. Il piemontese affronterà al secondo turno l'americano Aleksandar Kovacevic, che ha sfruttato anche il ritiro dell'argentino Camilo Ugo Carabelli nel corso del terzo set, quando lo statunitense era avanti con il punteggio di 4-6 7-5 4-0. Sarà l'ungherese Marton Fucsovics ad affrontare al secondo turno il danese Holger Rune, testa di serie numero uno a Stoccolma. Il tennista magiaro ha dominato contro l'olandese Jesper De Jong, imponendosi con un comodo 6-1 6-2 in poco più di un'ora di gioco.

