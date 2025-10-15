atp stoccolma 2025 quando gioca berrettini dopo la vittoria su zeppieri

È solo la seconda vittoria in cinque mesi, ma quella contro il connazionale Giulio Zeppieri potrebbe essere per Matteo Berrettini una nuova ripartenza. L’azzurro, ex numero sei del ranking oggi 61esimo in classifica, ha conquistato il derby romano con il punteggio di 6-4, 6-2 e si è qualificato agli ottavi di finale dell’ Atp di Stoccolma 2025. Al prossimo turno sfiderà il francese Ugo Humbert, numero 25 al mondo contro cui è avanti 3-0 negli scontri diretti: l’ultimo però risale a oltre due anni fa, ossia agli Us Open 2023. Il match è in programma giovedì 16 ottobre, in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now Tv. 🔗 Leggi su Lettera43.it

