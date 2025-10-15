Atp Stoccolma 2025 quando gioca Berrettini dopo la vittoria su Zeppieri

Lettera43.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È solo la seconda vittoria in cinque mesi, ma quella contro il connazionale Giulio Zeppieri potrebbe essere per Matteo Berrettini una nuova ripartenza. L’azzurro, ex numero sei del ranking oggi 61esimo in classifica, ha conquistato il derby romano con il punteggio di 6-4, 6-2 e si è qualificato agli ottavi di finale dell’ Atp di Stoccolma 2025. Al prossimo turno sfiderà il francese Ugo Humbert, numero 25 al mondo contro cui è avanti 3-0 negli scontri diretti: l’ultimo però risale a oltre due anni fa, ossia agli Us Open 2023. Il match è in programma giovedì 16 ottobre, in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now Tv. 🔗 Leggi su Lettera43.it

atp stoccolma 2025 quando gioca berrettini dopo la vittoria su zeppieri

© Lettera43.it - Atp Stoccolma 2025, quando gioca Berrettini dopo la vittoria su Zeppieri

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

atp stoccolma 2025 giocaQuando e a che ora gioca Berrettini contro Humbert? Data, orario secondo turno Atp Stoccolma 2025 - Matteo Berrettini sfiderà Ugo Humbert nel match valido per il secondo turno dell’Atp 250 di Stoccolma 2025. Da spaziotennis.com

atp stoccolma 2025 giocaBerrettini-Humbert, secondo turno Atp 250 Stoccolma: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il tennista romano ha ritrovato il successo dopo due sconfitte consecutive battendo Giulio Zeppieri nel derby dell'esordio ... Lo riporta msn.com

atp stoccolma 2025 giocaA che ora oggi Berrettini-Zeppieri in tv: primo turno Atp Stoccolma 2025 - Matteo Berrettini sfiderà Giulio Zeppieri nel match valido per il primo turno dell’Atp 250 di Stoccolma 2025. Lo riporta spaziotennis.com

Cerca Video su questo argomento: Atp Stoccolma 2025 Gioca