Atp Stoccolma 2025 quando gioca Berrettini dopo la vittoria su Zeppieri
È solo la seconda vittoria in cinque mesi, ma quella contro il connazionale Giulio Zeppieri potrebbe essere per Matteo Berrettini una nuova ripartenza. L’azzurro, ex numero sei del ranking oggi 61esimo in classifica, ha conquistato il derby romano con il punteggio di 6-4, 6-2 e si è qualificato agli ottavi di finale dell’ Atp di Stoccolma 2025. Al prossimo turno sfiderà il francese Ugo Humbert, numero 25 al mondo contro cui è avanti 3-0 negli scontri diretti: l’ultimo però risale a oltre due anni fa, ossia agli Us Open 2023. Il match è in programma giovedì 16 ottobre, in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now Tv. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Con Giorgia su questo ponte di Stoccolma. Piena di gratitudine e onore con Giorgia che gioca col vento e mi spettina. Marianna Schinaia ? - facebook.com Vai su Facebook
L'esordio a Stoccolma è andato bene: Matteo riuscirà ad arrivare sino in fondo? #Tennis #ATP #bnpparibasnordicopen #Berrettini - X Vai su X
Quando e a che ora gioca Berrettini contro Humbert? Data, orario secondo turno Atp Stoccolma 2025 - Matteo Berrettini sfiderà Ugo Humbert nel match valido per il secondo turno dell’Atp 250 di Stoccolma 2025. Da spaziotennis.com
Berrettini-Humbert, secondo turno Atp 250 Stoccolma: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il tennista romano ha ritrovato il successo dopo due sconfitte consecutive battendo Giulio Zeppieri nel derby dell'esordio ... Lo riporta msn.com
A che ora oggi Berrettini-Zeppieri in tv: primo turno Atp Stoccolma 2025 - Matteo Berrettini sfiderà Giulio Zeppieri nel match valido per il primo turno dell’Atp 250 di Stoccolma 2025. Lo riporta spaziotennis.com