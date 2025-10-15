ATP Stoccolma 2025 Bolelli Vavassori regolano Grevelius Heinonen all’esordio ed approdano ai quarti!
Inizia con il piede giusto l’avventura di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della testa di serie numero 1, nel torneo di doppio dell’ ATP 250 di Stoccolma: la coppia azzurra elimina all’esordio i padroni di casa svedesi Erik Grevelius ed Adam Heinonen, in tabellone con una wild card, sconfitti con lo score di 6-3 6-4 in un’ora e tredici minuti di gioco e domani torneranno in campo nei quarti contro il francese Alexandre Müller ed il serbo Miomir Kecmanovi?. Nel primo set i game iniziali sono tutti molto lottati: gli azzurri mancano due break point nel secondo gioco, mentre nel terzo si salvano al deciding point, invece nel quarto game gli svedesi risalgono dal 15-40. 🔗 Leggi su Oasport.it
