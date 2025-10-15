Atp di Stoccolma 2025 Sonego vince all’esordio | l’Azzurro supera Fery in due set
Stoccolma, 15 ottobre 2025 – Esordio vincente per Lorenzo Sonego al torneo Atp 250 di Stoccolma (veloce indoor, montepremi 706.850 euro). L’azzurro, numero 47 del mondo, sconfigge il britannico Arthur Fery, numero 221 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 37 minuti. (Fonte Adnkronos) Foto ATP da FITP Tennis – Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
