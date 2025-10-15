ATP Bruxelles 2025 Giovanni Mpetshi-Perricard al 2° turno eliminati Fonseca e Bergs

Andata in archivio la giornata dedicata ai primi turni dell'ATP250 di Bruxelles. Sul veloce indoor belga, c'è stata la vittoria come da pronostico del francese Giovanni Mpetshi Perricard. Il transalpino (n.37 del ranking) ha battuto il finlandese Emil Ruusuvuori (n.608 del mondo) col punteggio di 7-6 (4) 6-7 (5) 6-4 e affronterà negli ottavi di finale il vincente tra il connazionale Quentin Halys e il georgiano Nikoloz Basilashvili. Ci sono state poi le sconfitte di Sebastian Baez, Joao Fonseca e Daniel Altmaier. L'argentino (n.44 del mondo) si conferma in crisi di risultati, ko contro il francese Valentin Royer (n.

