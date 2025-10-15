ATP Bruxelles 2025 | Collignon esalta il pubblico belga avanti Lehecka
Si è chiusa da pochi minuti la lunga giornata che ha mixato primi e secondi turni all’ATP 250 di Bruxelles. Nella capitale belga in scena anche due italiani, Matteo Arnaldi e Federico Cinà, entrambi battuti, anche se in modo decisamente diverso pur nella similitudine dell’essere rimontati, dal tedesco Yannick Hanfmann e dal bosniaco Damir Dzumhur rispettivamente. Nessuna reale sorpresa nei match disputati, se non per un piccolo, ma significativo particolare. Quello che riguarda Raphael Collignon. Il padrone di casa, entrato con una wild card, entra in una lotta furiosa con l’argentino Francisco Comesaña, va al tie-break, manca quattro match point, ne salva uno e poi, al quinto, riesce a chiudere e a conquistare i primi quarti ATP della carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Primo torneo indoor e prima vittoria per Francisco Comesana. Battuto all’esordio l’esperto e ostico David Goffin. Affronterà uno tra Bergs e Collignon - X Vai su X
ATP Bruxelles 2025, Giovanni Mpetshi-Perricard al 2° turno, eliminati Fonseca e Bergs - Andata in archivio la giornata dedicata ai primi turni dell'ATP250 di Bruxelles. Segnala oasport.it
LIVE Cinà-Dzumhur 7-6, 2-6, 6-7, ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA: azzurro sconfitto dopo quasi 3 ore di battaglia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del bel match di Federico Cinà, che saluta a testa alta Bruxelles. oasport.it scrive
Atp Bruxelles, i risultati degli italiani: fuori Arnaldi e Cinà - Arnaldi perde in tre set contro Hanfmann che giovedì affronterà Musetti. Riporta sport.sky.it