ATP Bruxelles 2025 | Collignon esalta il pubblico belga avanti Lehecka

Si è chiusa da pochi minuti la lunga giornata che ha mixato primi e secondi turni all'ATP 250 di Bruxelles. Nella capitale belga in scena anche due italiani, Matteo Arnaldi e Federico Cinà, entrambi battuti, anche se in modo decisamente diverso pur nella similitudine dell'essere rimontati, dal tedesco Yannick Hanfmann e dal bosniaco Damir Dzumhur rispettivamente. Nessuna reale sorpresa nei match disputati, se non per un piccolo, ma significativo particolare. Quello che riguarda Raphael Collignon. Il padrone di casa, entrato con una wild card, entra in una lotta furiosa con l'argentino Francisco Comesaña, va al tie-break, manca quattro match point, ne salva uno e poi, al quinto, riesce a chiudere e a conquistare i primi quarti ATP della carriera.

