ATP Almaty | Cobolli supera Hijikata in due set e vola ai quarti Venerdì sfida Duckworth
Flavio Cobolli parte con il piede giusto ad Almaty: successo autorevole sul lucky loser australiano Rinky Hijikata, battuto 6-4 7-5 in 1h19’. L’azzurro ha impostato la partita con un servizio solido (nove ace) e grande attenzione nei turni di battuta, senza concedere palle break nel primo set, chiuso grazie al break iniziale. Nel secondo parziale ha dovuto inseguire sullo 0-3, ma ha trovato subito il controbreak, ha alzato la pressione in risposta e ha piazzato lo strappo decisivo all’undicesimo gioco, chiudendo poi senza tremare. Per Cobolli arrivano così i quarti di finale dell’ATP 250 kazako: venerdì affronterà James Duckworth, reduce da una maratona con Gabriel Diallo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
