atp almaty cobolli regola hijikata al debutto nel torneo e accede ai quarti di finale

Nel secondo turno del torneo ATP 250 di Almaty Flavio Cobolli regola l’australiano Rinky Hijikata 6-4 7-5 in un’ora e diciannove minuti. La testa di serie numero tre debutta con una bella vittoria e si guadagna il pass per i quarti di finale, turno in cui sfiderà l’australiano James Duckworth, autore dell’eliminazione del canadese Gabriel Diallo. L’italiano inizia il confronto con il break a 15 dell’1-0 e consolida il vantaggio con il turno di battuta del 2-0. L’australiano prova ad entrare in gara con il 2-1, il romano però non concede sconti, allunga sul 3-1 e costringe il rivale ai vantaggi nel quinto gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

