ATP Almaty 2025 | Duckworth raggiunge Cobolli avanti anche Moutet
Avanzamento a scoppio differito, per certa misura, all’ATP 250 di Almaty, in Kazakistan. Si sono chiusi i primi turni e, contemporaneamente, sono andati in scena alcuni secondi turni, con una particolarità legata al fatto che l’organizzazione si è presa un po’ di libertà circa gli accoppiamenti della parte alta e bassa del tabellone (a oggi c’è un uomo solo ai quarti nella parte alta e ce ne sono, invece, tre in quella bassa) In casa Italia, chiaramente, c’è il sorriso per il buon successo di Flavio Cobolli, che nei quarti avrà non il canadese Gabriel Diallo, ma l’australiano James Duckworth, passato dalle qualificazioni e in grado di rimontare un set di svantaggio per giocare il suo secondo quarto stagionale dopo quello di Los Cabos nello scorso luglio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
FLAVIO VINCE! Ottimo esordio di Cobolli ad Almaty che elimina in due set Rinky Hijikata. L’azzurro vola ai quarti di finale in Kazakistan dove troverà un altro tennista australiano: James Duckworth, che in mattinata ha eliminato Gabriel Diallo (vicecampio - X Vai su X
ATP Almaty 2025: Duckworth raggiunge Cobolli, avanti anche Moutet - Avanzamento a scoppio differito, per certa misura, all'ATP 250 di Almaty, in Kazakistan. Secondo oasport.it
ATP Almaty: esordio vincente per Cobolli - ATP | Flavio supera in due set il lucky loser australiano Rinky Hijikata. Segnala ubitennis.com
ATP Almaty, Cobolli regola Hijikata al debutto nel torneo e accede ai quarti di finale - Nel secondo turno del torneo ATP 250 di Almaty Flavio Cobolli regola l'australiano Rinky Hijikata 6- Segnala oasport.it