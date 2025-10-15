Atletica Nel Corri per il Gaslini - Memorial Gabriele Mastorci I Runnerini dettano legge a Luni Casali e Lazzarotti mettono il turbo

Una lista che si rimpingua di podi e piazzamenti per i Runnerini Doc Afaph della coach Vittoria Bertelloni e dell’immancabile coach Riccardo Lazzarotti. Dopo le performances nel trofeo delle province Fidal, la compagine apuana ha concorso con una ristretta rosa nella tappa del Trofeo Corrilunigiana. Si trattava del 6° Corri per il Gaslini-Memorial Gabriele Mastorci svoltosi in quel di Luni sotto l’egida della Proavis Castlnuovo Magra. I colori della società apuana sono stati egregiamente difesi con prestazioni di alto livello. Ecco i verdetti per categoria. AM (2016-2025): 1) Viola Casali, 2) Sofia Pitanti Coppedè. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica Nel “Corri per il Gaslini - Memorial Gabriele Mastorci“. I Runnerini dettano legge a Luni. Casali e Lazzarotti mettono il turbo

Argomenti simili trattati di recente

Corsa in montagna: è ripartita la Coppa Lombardia giovanile ? Nella Corri in Castellino di Darfo (BS) vittoria "di tappa" per la @polalbosaggia e successo nei Campionati Regionali di Società Under 18 per il @atleticacortenova: nelle foto tutte le premiazioni i - facebook.com Vai su Facebook

Atletica Nel “Corri per il Gaslini - Memorial Gabriele Mastorci“. I Runnerini dettano legge a Luni. Casali e Lazzarotti mettono il turbo - È morto D'Angelo, leggendario cantante R&B che ha contribuito a spronare il neo- Scrive msn.com

La sesta edizione di Corri per il Gaslini-Memorial Mastorci - Luni, 25 settembre 2025 – Domenica 28 settembre 2025 si rinnova l’appuntamento podistico a favore dell’Ospedale Gaslini di Genova: a Luni Mare si correrà la sesta edizione di “Corri per il Gaslini – ... lanazione.it scrive

Corri Cures a Patta e Vulpiani - Oltre duecento concorrenti si sono schierati al via, impartito nei pressi dello Stadio “Amerigo Di Tommaso” dalla Sindaca di Fara in Sabina nonché Presidente della Provincia di Rieti Roberta Cuneo, ... Lo riporta fidal.it