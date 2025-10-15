Athekame prima da titolare con il Milan? Ecco i possibili pericoli della Fiorentina Dovrà …

Pianetamilan.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan-Fiorentina, Athekame potrebbe essere la scelta di Allegri per sostituire l'infortunato Saelemaekers nella sfida contro la Fiorentina. Numeri e analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Athekame dovrebbe sostituire Saelemaekers contro la Fiorentina: prima da titolare in rossonero per lo svizzero - Alexis Saelemaekers si è infortunato in nazionale e sarà costretto a saltare la prossima gara di campionato del Milan contro la Fiorentina a San Siro. Scrive milannews.it

athekame prima titolare milanSvizzera e Milan: il momento importante di Zachary Athekame - Zachary Athekame può diventare protagonista in questo momento della stagione: sarà titolare in Milan- Secondo milanlive.it

Gazzetta: "Saelemaekers si ferma. Athekame ora ci crede: vuole la prima da titolare" - Athekame ora ci crede: vuole la prima da titolare": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Alexis Saelemaekers ha riporta ... Riporta milannews.it

