Atalanta | Scamacca Zalewski e Scalvini convocazione probabile per la Lazio
CALCIO. I tre si sono allenati regolarmente in gruppo per il secondo giorno di fila: nel match di domenica 19 alla New Balance Arena contro la Lazio dovrebbero esserci. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
