Kamaldeen Sulemana e Odilon Kossounou sono diventati il terzo e quarto atalantino a qualificarsi al Mondiale 2026. Per quanto riguarda il numero 7, il suo Ghana ha strappato il pass definitivo per volare oltre l’Atlantico e partecipare alla rassegna che si svolgerà in Nord America l’anno prossimo. L’attaccante nerazzurro è partito titolare nello 0-5 contro la Repubblica Centrafricana giocando 76 minuti, mentre non ha messo nelle gambe minuti nell’1-0 contro il Lesotho che è stato decisivo per blindare il primo posto nel proprio girone. Il difensore invece è rimasto a Zingonia a recuperare dal suo infortunio mentre la Costa d’Avorio rifilava 7 gol alle Seychelles e 3 al Kenia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Atalanta, il bilancio dei nazionali: Kamaldeen e Kossounou al Mondiale, Pasalic e CdK quasi