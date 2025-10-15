Atalanta il bilancio dei nazionali | Kamaldeen e Kossounou al Mondiale Pasalic e CdK quasi
Kamaldeen Sulemana e Odilon Kossounou sono diventati il terzo e quarto atalantino a qualificarsi al Mondiale 2026. Per quanto riguarda il numero 7, il suo Ghana ha strappato il pass definitivo per volare oltre l’Atlantico e partecipare alla rassegna che si svolgerà in Nord America l’anno prossimo. L’attaccante nerazzurro è partito titolare nello 0-5 contro la Repubblica Centrafricana giocando 76 minuti, mentre non ha messo nelle gambe minuti nell’1-0 contro il Lesotho che è stato decisivo per blindare il primo posto nel proprio girone. Il difensore invece è rimasto a Zingonia a recuperare dal suo infortunio mentre la Costa d’Avorio rifilava 7 gol alle Seychelles e 3 al Kenia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
