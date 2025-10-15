Atalanta il bilancio dei nazionali | Kamaldeen e Kossounou al Mondiale Pasalic e CdK quasi

Bergamonews.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kamaldeen Sulemana e Odilon Kossounou sono diventati il terzo e quarto atalantino a qualificarsi al Mondiale 2026. Per quanto riguarda il numero 7, il suo Ghana ha strappato il pass definitivo per volare oltre l’Atlantico e partecipare alla rassegna che si svolgerà in Nord America l’anno prossimo. L’attaccante nerazzurro è partito titolare nello 0-5 contro la Repubblica Centrafricana giocando 76 minuti, mentre non ha messo nelle gambe minuti nell’1-0 contro il Lesotho che è stato decisivo per blindare il primo posto nel proprio girone. Il difensore invece è rimasto a Zingonia a recuperare dal suo infortunio mentre la Costa d’Avorio rifilava 7 gol alle Seychelles e 3 al Kenia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

atalanta il bilancio dei nazionali kamaldeen e kossounou al mondiale pasalic e cdk quasi

© Bergamonews.it - Atalanta, il bilancio dei nazionali: Kamaldeen e Kossounou al Mondiale, Pasalic e CdK quasi

Leggi anche questi approfondimenti

atalanta bilancio nazionali kamaldeenNazionali Atalanta: ultimi due giorni di incontri ad ottobre - Ultime due giornate di gare, sulle sette che prevedono giocatori atalantini impegnati, per le squadre Nazionali in questa finestra di inizio ottobre dedicata alle qualificazioni ai Mondiali. Secondo calcioatalanta.it

atalanta bilancio nazionali kamaldeenAtalanta a ranghi ridotti per le nazionali. Sulemana in gol con il Ghana - Fra nazionali e infortunati, l'Atalanta sta lavorando con dieci giocatori. Scrive ecodibergamo.it

atalanta bilancio nazionali kamaldeenAtalanta, i dieci nerazzurri nel mondo con le loro Nazionali - Sulemana già in rete con il suo Ghana, si spera si sblocchi Lookman. Come scrive bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Bilancio Nazionali Kamaldeen