Asta pubblica della Provincia per la vendita dell' ex mercato del fiore di Città Sant' Angelo
Un'asta pubblica telematica è stata indetta dalla Provincia di Pescara per la vendita del capannone commerciale dell'ex mercato del fiore di Città Sant'Angelo con annesso terreno.Il fabbricato è ubicato in via Lungofino ed è di proprietà dell'ente.L’avviso è stato pubblicato in esecuzione della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
