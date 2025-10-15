Asta pubblica della Provincia per la vendita dell' ex mercato del fiore di Città Sant' Angelo

Ilpescara.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'asta pubblica telematica è stata indetta dalla Provincia di Pescara per la vendita del capannone commerciale dell'ex mercato del fiore di Città Sant'Angelo con annesso terreno.Il fabbricato è ubicato in via Lungofino ed è di proprietà dell'ente.L’avviso è stato pubblicato in esecuzione della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

asta pubblica provincia venditaAsta pubblica per la vendita dell’ex mercato del Fiore di Città Sant’Angelo - La Provincia di Pescara ha indetto un’asta pubblica telematica per la vendita del capannone commerciale dell’ex Mercato del ... Lo riporta abruzzolive.it

asta pubblica provincia venditaAsta pubblica: la Camera di commercio Pistoia-Prato vende un terreno - Prato mette in vendita tramite asta pubblica un terreno edificabile di sua proprietà situato in provincia di Prato. Come scrive nove.firenze.it

Il Comune mette in vendita immobili, terreni e aree verdi: come partecipare all’asta - Il Comune di Monte Argentario, in provincia di Grosseto, mette all'asta immobili, terreni e aree verdi, oltre ad una strada ... grossetonotizie.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Asta Pubblica Provincia Vendita